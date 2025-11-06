ساخت نخستین زمین اختصاصی گلف، مینی‌گلف و رشته‌های زیرمجموعه در خراسان رضوی در مجموعه ورزشی سجاد مشهد آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، این طرح با سرمایه‌گذاری ۵۵ میلیارد ریالی و در قالب ماده ۲۷ قانون الحاق، با مشارکت هیأت گلف خراسان رضوی به عنوان سرمایه‌گذار اجرا می‌شود.

طرح شامل ۱۸ زمین مینی‌گلف، یک زمین چمن اختصاصی برای رشته کروکت و همچنین محوطه تمرینی تورشات است که طراحی و مراحل آماده‌سازی اولیه آن به پایان رسیده و عملیات اجرایی به طور رسمی آغاز شده است.

زمین فعلی مینی‌گلف در پارک ملت که از سال ۱۳۴۴ فعال بوده است، تنها فضای تمرینی استان محسوب می‌شود و هیأت گلف خراسان رضوی تاکنون بدون زمین اختصاصی بوده است.

اجرای این طرح نتیجه چندین سال برنامه‌ریزی و پیگیری مستمر هیأت گلف خراسان رضوی با همکاری اداره‌کل ورزش و جوانان استان است.

هیأت گلف خراسان رضوی طی سال‌های اخیر با کسب عنوان نایب‌قهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳ و حضور بازیکن در تیم ملی، عملکردی رو به پیشرفت داشته است و ساخت این مجموعه نقطه عطفی در مسیر توسعه گلف در استان به شمار می‌رود.