آغاز ساخت نخستین زمین گلف و مینیگلف خراسان رضوی در مشهد
ساخت نخستین زمین اختصاصی گلف، مینیگلف و رشتههای زیرمجموعه در خراسان رضوی در مجموعه ورزشی سجاد مشهد آغاز شد.
طرح شامل ۱۸ زمین مینیگلف، یک زمین چمن اختصاصی برای رشته کروکت و همچنین محوطه تمرینی تورشات است که طراحی و مراحل آمادهسازی اولیه آن به پایان رسیده و عملیات اجرایی به طور رسمی آغاز شده است.
زمین فعلی مینیگلف در پارک ملت که از سال ۱۳۴۴ فعال بوده است، تنها فضای تمرینی استان محسوب میشود و هیأت گلف خراسان رضوی تاکنون بدون زمین اختصاصی بوده است.
اجرای این طرح نتیجه چندین سال برنامهریزی و پیگیری مستمر هیأت گلف خراسان رضوی با همکاری ادارهکل ورزش و جوانان استان است.
هیأت گلف خراسان رضوی طی سالهای اخیر با کسب عنوان نایبقهرمانی کشور در سال ۱۴۰۳ و حضور بازیکن در تیم ملی، عملکردی رو به پیشرفت داشته است و ساخت این مجموعه نقطه عطفی در مسیر توسعه گلف در استان به شمار میرود.