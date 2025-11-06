سفر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به استان مرکزی

دکتر "احمد میدری" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر یک روزه خود به استان مرکزی صبح امروز وارد شهرستان زرندیه شد.