سفر وزیر تعاون،کار و رفاه اجتماعی به استان مرکزی
دکتر "احمد میدری" وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سفر یک روزه خود به استان مرکزی صبح امروز وارد شهرستان زرندیه شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بدو ورود به استان مورد استقبال دکتر مهدی زندیهوکیلی، استاندار مرکزی، معاون توسعه مدیریت و منابع استاندار و جمعی از مسئولان قرار گرفت.
میدری در اولین برنامه خود، به مقام شامخ شهدای مأمونیه ادای احترام کرد.
امضای تفاهم نامه مسکن کارگری زرندیه و آغاز عملیات اجرایی این پروژه از برنامههای وزیر در شهرستان زرندیه است و سپس در نشست شورای اداری شهرستان ساوه حضور خواهد یافت.
وزیردر ادامه به سمت اراک حرکت خواهند کرد ودرهمایش وفاق ملی برای سرمایه گذاری در ایران ماهر که در سالن غدیر استانداری برگزار میشود حضور خواهند یافت.
بازدید از شرکت هپکو و مرکز بهزیستی (دهکده سلامت و توانبخشی آفتاب-خانه میران) در دستور کار سفر وزیر به استان مرکزی است.