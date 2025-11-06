ترافیک در محور‌های هراز، چالوس و آزادراه تهران – شمال، سنگین است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ ترافیک هم اکنون در صبح روز پنجشنبه ۱۵ آبان ماه در محور‌های هراز، چالوس و آزادراه تهران – شمال، سنگین و در محور سوادکوه روان است.

*آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محور‌ها:

- ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه

- ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) محدوده تونل شماره ۱۸

- ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (رفت و برگشت) محدوده سه راهی چلاو

- ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج – تهران حدفاصل محمد شهر تا استاندارد

- ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل پل حصارک تا کمالشهر

- ترافیک سنگین در محور شهریار – تهران در برخی از مقاطع

- ترافیک سنگین در بزرگراه ورامین – تهران محدوده قلعه نو

- تردد روان در محور فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس وآزادراه قزوین - رشت مسیر (رفت و برگشت) و محور چالوس و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب)

- ضمنا محور‌های شمالی فاقد هرگونه مداخلات جوی می‌باشند.

*محور مسدود غیرشریانی:

- دوآب – بلده

ادامه محدودیت‌های ترافیکی در جاده‌های مازندران

محدودیت‌های ترافیکی که از چهارشنبه ۱۴ آبان در جاده‌های مازندران آغاز شده تا شنبه ۱۷ آبان ادامه خواهد داشت.

تبصره: اجرای محدودیت‌های مذکور منوط به افزایش حجم تردد در محور‌ها خواهد بود و با توجه به شرایط ترافیکی محور‌ها هرگونه تردد در ساعت و یا نحوه اجرا متحمل خواهد بود.

موتورسیکلت:

- تردد موتور سیکلت از ساعت ۱۲ ظهر روز چهارشنبه ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ تا ساعت ۸ صبح روز شنبه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ از محور‌های کرج - چالوس، هراز، فیروزکوه، محور تهران - سمنان – مشهد و بالعکس ممنوع می‌باشد.

* تبصره: تردد موتور سیکلت‌های انتظامی و امدادی برای انجام ماموریت‌های ضروری در مسیر مجاز جریان ترافیک بلامانع خواهد بود.

وسیله نقلیه سبک:

۲. محور چالوس:

(۲-۲) پیش بینی محدودیت در صورت پر حجم بودن ترافیک:

- روز‌های پنجشنبه و شنبه ۱۵ و ۱۷ آبان ماه در صورت افزایش حجم ترافیک، بنا به صلاحدید مامورین پلیس راه محدودیت یکطرفه مقطعی در مسیر رفت یا برگشت انجام خواهد شد.

(۳-۲) محدودیت قطعی تردد:

- روز جمعه مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ ممنوعیت تردد برای انواع وسایل نقلیه به شرح ذیل اعلام می‌گردد:

۱) از ساعت ۱۲:۰۰ از ابتدای آزادراه تهران – شمال اعمال محدودیت تردد به مقصد چالوس انجام می‌شود.

۲) از ساعت ۱۳:۰۰ از ابتدای پل زنگوله (انت‌های دهانه شمالی تونل البرز به سمت چالوس) انسداد بصورت کامل.

۳) از ساعت ۱۵:۰۰ از مرزن آباد به سمت تهران یکطرفه اعمال می‌گردد. (شمال به جنوب)

۴) از ساعت ۲۴:۰۰ طرح اتمام یافته و از پل زنگوله تا مرزن آباد مسیر دو طرفه می‌گردد.

۵) در صورت کم حجم بودن ترافیک محور، اتمام طرح یک طرفه زودتر از زمان اعلامی اجرا می‌گردد.

*تبصره: تردد از مسیر جاده قدیم کرج – چالوس تا محدوده پل زنگوله برای ساکنین و افراد محلی آزاد بوده، ولی تردد خودرو‌هایی که قصد عزیمت به چالوس در روز‌های اعمال محدودیت جنوب به شمال را دارند از ساعت تعیین شده از میدان امیرکبیر به سمت چالوس ممنوع می‌باشد.

وسیله نقلیه سنگین:

(۱-۲) تردد انواع تریلر، کامیون و کامیونت از محور کرج – چالوس و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

۳. محور هراز:

(۱-۳) تردد کلیه تریلر‌ها در محور هراز و بالعکس کماکان ممنوع می‌باشد.

(۲-۳) تردد کلیه کامیون‌ها وکامیونت‌ها به استثنای حاملین مواد سوختی و فاسد شدنی از ساعت ۰۸:۰۰ تا ۲۴:۰۰ روز‌های پنجشنبه و جمعه مورخ‌های ۱۵ و ۱۶ آبان ماه از محور هراز ممنوع می‌باشد.

کلیه خودرو‌ها:

