باشگاه فجر سپاسی در آستانه دیدار خانگی فجر و مس رفسنجان در پیامی از هوادران خواست با پایبندی به قوانین فدراسیون تیم محبوب خود را در بازی‌های خانگی همراهی کنند.

در آستانه دیدار فجر سپاسی و نماینده کرمان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، در پیام باشگاه فجر سپاسی آمده است: از اینکه سالهاست به عنوان یار دوازدهم مایه دلگرمی زردپوشان هستید صمیمانه از شما سپاسگزاریم.

با توجه به اتفاقات پیش آمده در دیدار با استقلال تهران که منجر به جریمه نقدی باشگاه فجر شد برای پیشگیری از محرومیت و جریمه در بازی‌های پیش رو؛ از هواداران خواهشمندیم با پایبندی به قوانین فدراسیون تیم محبوب خود را در بازی‌های خانگی همراهی کنند.

بر اساس اعلام فدراسیون فوتبال استفاده از لیرز، پرتاب اشیاء به داخل زمین و استفاده از مواد دودزا؛ جریمه باشگاه و محروم شدن هواداران از حضور در ورزشگاه‌ها را به دنبال خواهد داشت.

در هفته دهم رقابت‌های لیگ برتر فوتبال کشور، فجر شهید سپاسی شیراز فردا از ساعت ۱۶ و ۳۰ دقیقه در ورزشگاه پارس میزبان مس رفسنجان است.

تیم فجر با ۱۳ امتیاز در مکان ششم جدول رده بندی این رقابت‌ها قرار دارد.