سرانه ورزشی استان اصفهان تا پایان برنامه هفتم توسعه به ازای هرنفر به یک ونیم متر مربع می‌رسد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ مدیرکل ورزش و جوانان استان در جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان فریدونشهر با موضوع جوانی جمعیت سرانه ورزشی استان اصفهان به ازای هرنفررا ۵۱ صدم مترمربع عنوان کرد.

سید مهدی صدری با اشاره به نگرانی‌ها در مورد کاهش نرخ زادو ولد و حرکت سریع کشور به سمت پیری جمعیت گفت: متاسفانه عواملی همچون سبک زندگی غلط در موضوع ازدواج و فرزندآوری، وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم موجب شده است تا نرخ ازدواج و فرزندآوری به سرعت کاهش یابد.

وی نرخ باروری شهرستان فریدونشهر را یک و هفت صدم درصد اعلام کرد و گفت: این شهرستان درنرخ باروری در جایگاه ششم استان قرار دارد.

فرماندار شهرستان فریدونشهرهم با اشاره به کاهش شدید تعداد ازدواج از ۸۰۰ مورد در سال ۱۳۹۰ به ۲۲۰ مورد در سال ۱۴۰۳ گفت: تاکنون ۴ خانوار دارای ۳ قلو و ۱۲ خانوار دارای ۲ قلو در شهرستان شناسایی شده‌اند.

حمید رحیمیان همچنین سرانه سالن‌های ورزشی سرپوشیده روستایی شهرستان فریدونشهر را درحد صفر عنوان کرد و افزود: کمبود امکانات ورزشی، فرسودگی اماکن ورزشی و نبود حمایت مالی مناسب از ورزشکاران از مهمترین مشکلات حوزه ورزش و جوانان این شهرستان است.