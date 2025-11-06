فعالیت گروه های جهادی و امدادگران زیر ساختی برای ترمیم شبکه انشعاب برق ،آب ، گاز ، سوخت و ارتباطات در محل زمین لرزه فرضی در سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، از دقایقی پیش ، با انفجار و وقوع حریق مانور ر تمام عیار آمادگی در مخاطرات طبیعی با محوریت زمین لرزه در پارک کوهستانِ شهرک روزیه سمنان در حال برگزاری است .

در ادامه اجرای این مانور ، فعالیت گروه های جهادی ، سمن ها و شوراهای اسلامی و دهیاری ها در قالب فعالیت کارشناسان ورزش و جوانان ، تبلیغات اسلامی ، بهزیستی و دفتر امور روستایی استانداری سمنان آغاز شده است .

عملیات ترمیم شبکه شریان های حیاتی با تلاش کارشناسان شرکت های آب ، برق ، نفت و ارتباطات هم در حال انجام است .

شرکت فرآورده های نفتس هم عملیات انتقال مئواد نفتی خطرناک را آغاز کردند . حوزه علمیه نیز انجام امور شرعی متوفیان حادثه و تدفین آنها را بر عهده گرفت.

عملیات آوار برداری نیز با تلاش امدادگران هلال احمر و کارشناسان بنیاد مسکن در حال انجام است .