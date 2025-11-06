پخش زنده
سرپرست اداره کل امور عشایر خراسان شمالی گفت: ۲۱ هزار تن نهاده دامی شامل جو و کنسانتره به منظور حمایت از تولید و معیشت عشایر استان در سالجاری تامین و از طریق شبکه تعاونیهای عشایری میان دامداران توزیع شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ میثم وحیدی گفت: این نهادهها با هدف تامین بخشی از نیاز دامهای عشایر در فصل سرد سال و کاهش هزینههای تغذیه دام تامین و توزیع شده است.
وی افزود: با توجه به خشکسالیهای اخیر و کاهش قابل توجه پوشش گیاهی مراتع، دامداران عشایری به تغذیه دستی دامها روی آوردهاند و نیاز آنان به نهادههای دامی بیش از سالهای گذشته است.
وحیدی با بیان اینکه حمایت از عشایر بهعنوان تولیدکنندگان بخش قابل توجهی از گوشت قرمز کشور یک ضرورت اقتصادی و معیشتی است، گفت: در حال حاضر بخش عمدهای از دام سبک خراسان شمالی در اختیار جامعه عشایری قرار دارد و استمرار تولید در این بخش بدون تأمین علوفه و نهاده ممکن نیست.
وی اضافه کرد: با برنامهریزی انجامشده، نهادههای دامی از محل سهمیه استانی تأمین و از طریق شرکت تعاونیهای عشایری در شهرستانهای مختلف از جمله مانه و سملقان، راز و جرگلان، شیروان، اسفراین، فاروج و بجنورد بین عشایر توزیع شده است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به نزدیک شدن فصل کوچ عشایر از ییلاق به قشلاق، تامین علوفه و نهادههای دامی نقش تعیینکنندهای در سلامت و ماندگاری دامها دارد و میتواند از فروش اضطراری و زیانآور دام توسط عشایر جلوگیری کند.
وحیدی، علاوه بر توزیع نهاده دامی، اداره کل امور عشایر خراسان شمالی برنامههایی در زمینه تامین آب شرب دام، اصلاح و مرمت راههای عشایری و ارتقای خدمات زیربنایی در مناطق قشلاقی و ییلاقی در دست اجرا دارد.
خراسان شمالی حدود ۳۰ هزار نفر جمعیت عشایری دارد که در قالب هفت هزار و ۸۰۰ خانوار زندگی میکنند و بیش از ۶۵۰ هزار رأس دام سبک در اختیار دارند.