به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مراسم گرامیداشت یاد و خاطره شهدای والامقام، دانش آموز شهرستان شاهین دژ در حسینیه شهدای گمنام برگزار شد.

امام جمعه شاهین دژ اظهار کرد: دانش‌آموزان عزیزی که در دوران دفاع مقدس به جبهه‌های حق علیه باطل رفتند، با آگاهی و شناخت کامل راه جانفشانی و شهادت را انتخاب کردند.

حجت الاسلام مرادی در ادامه افزود: شهدا بهترین هستی و سرمایه خود را در طبق اخلاص گذاشتند تا امروز عزت، امنیت و اقتدار ایران اسلامی حفظ شود.

وی با تأکید بر ایجاد جامعه‌ای عدالت‌محور افزود: ما به‌عنوان مسئولین وظیفه داریم شرایطی فراهم کنیم تا دانش آموزان و جوانان این مرز وبوم در مسیر رشد و پیشرفت قرار گیرند

امام جمعه شاهیندژ در ادامه با بیان اینکه شما دانش‌آموزان نیز وظیفه دارید با جدیت در مسیر تحصیل علم و دانش گام بردارید و آینده این کشور را بسازید، افزود: همان‌گونه که شهدای دانش‌آموز، با انتخاب آگاهانه خود تاریخ‌ساز شدند، امروز نیز نسل جوان باید با تلاش علمی و اخلاقی ادامه‌دهنده راه آنان باشد.