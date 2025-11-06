پخش زنده
گلستانداران کاشانی، برای مبارزه با آفت سرشاخهخوار گلِ محمدی نسبت به هرس بهداشتی گلستانها و قطع آبیاری درختان اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛مدیر اداره هواشناسی کاشان گفت: باغداران بهمنظور جلوگیری از ترک خوردگی ناشی از تغییرات زیاد دمای شبانهروز، هرچه سریعتر محصولات باقیمانده را جمعآوری کنند.
وی افزود: باغداران پسته برای برآورد تامین نیاز سرمایی درختان نسبت به نصب و فعال کردن داده پرداز دمایی باغات خود اقدام و بقایای محصولات آلوده را هم از باغها جمعآوری و معدوم کنند.
ارغوانی تاکید کرد: زعفرانکاران در مناطق دشت با توجه به کاهش دما مزارع خود را آبیاری و غلهکاران هنگام استفاده از بذر خودمصرفی گندم و جو، بذر را با سموم قارچکش ضدعفونی کنند.
رئیس اداره هواشناسی کاشان همچنین گفت: در نوسان دمایی ۷ تا ۳۰ درجه در پاییز مهمترین مراقبتهای پرورشی برای زنبورعسل شامل تغذیه تکمیلی کنترل بیماریها، تنظیم تهویه و عایق بندی کندوها است که برای حفظ سلامت کلنی و آمادگی برای زمستان حیاتی هستند.
ارغوانی افزود: زنبوردار در پاییز باید با دقت بیشتری کلونیها را مدیریت کند تا از تلفات زمستانی جلوگیری شود و برای تغذیه پاییزه و تقویت کلنی ازشربت شکر یا عسل رقیق شده برای جبران کمبود ذخایر غذایی به ویژه پس از برداشت عسل اقدام کنند.
وی گفت: تنظیم جمعیت و ساختار کلونی، ادغام کلونیهای ضعیف با کلونیهای قویتر برای افزایش شانس بقا در زمستان، حذف قابهای خالی یا آلوده و تمرکز بر قابهای پر از زنبور و ذخیره غذایی از دیگر توصیهها به زنبورداران است.
رئیس اداره هواشناسی کاشان گفت: زنبورداران همچنین به مدیریت دما و تهویه، عایق بندی کندوها با پوششهای مناسب برای کاهش تأثیر نوسانات دمایی، تنظیم دریچههای تهویه برای جلوگیری از رطوبت زیاد در شبهای سرد و حفظ جریان هوا در روزهای گرم توجه کنند.