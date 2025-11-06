مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان از افتتاح ۲ مرکز جامع دیالیز جمعیت هلال احمر در غرب و شرق استان خبر داد و گفت: مرکز جامع دیالیز شرق گیلان در رودسر تا ماه آینده افتتاح خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ مدیر عامل جمعیت هلال احمر گیلان در همایش تجلیل از فعالان جمعیت هلال احمر شهرستان صومعه‌سرا، با تاکید بر لزوم توسعه مراکز درمانی به ویژه مراکز دیالیز در گیلان، گفت: ساخت مرکز جامع دیالیز شرق گیلان در رودسر با مشارکت یکی از خیران در مراحل پایانی است که تا ماه آینده به بهره برداری می‌رسد و مقدمات ساخت مرکز جامع دیالیز غرب گیلان در رضوانشهر هم فراهم شده است.

هادی سلیمی با اشاره به فعالیت‌های امدادگران جمعیت هلال احمر در حوادث مختلف به ویژه دفاع مقدس ۱۲ روزه، افزود: امداد گران جمعیت هلال احمر گیلان در دفاع مقدس ۱۲ روزه، برای امداد رسانی به مردم در تهران تلاش زیادی انجام دادند که مورد تقدیر مسئولان کشوری قرار گرفت.

در پایان این همایش، از جمعی از فعالان، امداد گران و نجاتگران حاضر در دفاع مقدس ۱۲ روزه با اهدای لوح تقدیر، تجلیل شد.