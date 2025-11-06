وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طی تفاهم‌نامه‌ای با حضور رئیس‌جمهور، ۱۰۰ هزار قطعه زمین در اختیار صنایع قرار گرفت تا موضوع احداث مسکن برای جامعه کارگری پیگیری شود و امروز نخستین کلنگ‌زنی این طرح در مامونیه انجام شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ احمد میدری در حاشیه آغاز عملیات اجرایی پروژه مسکن کارگری زرندیه گفت: بر اساس تفاهم‌نامه میان وزارت راه و شهرسازی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مقرر شد برای کارخانه‌هایی که در احداث مسکن کارگری سرمایه‌گذاری می‌کنند، تسهیلات ویژه‌ای در نظر گرفته شود. بر این اساس، در صورتی که صنایع حداقل ۲۰ درصد از هزینه‌ها را تقبل کنند، زمین مورد نیاز برای اجرای طرح از سوی وزارت راه و شهرسازی در اختیار آنها قرار خواهد گرفت.

او با اشاره به اهمیت این طرح در پایداری نیروی کار گفت: شهرستان زرندیه، شهر مامونیه و به‌طور کلی استان مرکزی از مناطق صنعتی کشور محسوب می‌شوند، اما کمبود مسکن موجب مهاجرت کارگران به تهران و سایر شهر‌ها شده است. اجرای طرح‌های مسکن کارگری می‌تواند به تثبیت جمعیت کارگری و ماندگاری نیرو‌های متخصص در این مناطق کمک کند.

میدری همچنین از تصمیم جدید وزارت تعاون با همکاری بانک مرکزی خبر داد و افزود: کارگران واحد‌های صنعتی که در تابستان امسال بیمه آنها به دلیل مشکلات مالی قطع شده است، مشمول حمایت‌های مالی جدید خواهند شد. بر این اساس، بانک مرکزی تسهیلاتی را به واحد‌های صنعتی دارای مشکل اختصاص می‌دهد تا امکان بازگشت کارگران به کار فراهم شود.

وزیر تعاون این را هم گفت که فهرست صنایع مشمول این طرح از سوی سازمان تأمین اجتماعی تهیه و در اختیار استاندار مرکزی قرار گرفته است تا اقدامات لازم برای تسریع در پرداخت تسهیلات و رفع مشکلات این واحد‌ها انجام شود.