به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ معاون امور هنری و سینمایی اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اصفهان گفت: از ابتدای امسال تا پایان مهر بیش از یک میلیون تماشاگر به سالن‌های سینما آمده و فروش گیشه‌ها به ۷۸۸ میلیارد و ۳۴۸ میلیون و ۶۶۷ هزار ریال رسید.

رضا دهقانی: در این مدت، تعداد تماشاگران سینما‌های استان یک میلیون و ۲ هزار و ۶۸۶ نفر بوده است.

وی با اشاره به پرفروش‌ترین آثار اکران‌شده در اصفهان گفت: پنج فیلم پرفروش استان به‌ترتیب «پیرپسر»، «مرد عینکی»، «صدام»، «دایناسور» و «زن و بچه» بوده‌اند.

به‌گفته دهقانی پردیس سینمایی ساحل اصفهان با فروش ۲۲۶ میلیارد و ۷۹۶ میلیون و ۷۴۰ هزار ریال، پرفروش‌ترین سینمای استان در سال جاری بوده است.

دهقانی گفت: تا پایان مهر امسال، تعداد سالن‌های فعال سینمایی در استان اصفهان ۷۷ سالن با مجموع ۱۱ هزار و ۹۹۶ صندلیو شمار تماشاگران در این مدت به یک میلیون و ۲۵۳ هزار و ۷۳۷ نفر رسیده است.