مدیرعامل شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران از کاهش ذخایر آبی سدهای تأمینکننده پایتخت خبر داد و از شهروندان خواست تا با کاهش ۱۰ درصدی مصرف، در عبور از این شرایط بحرانی همراهی کنند.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا وسیما، حسام خسروی، مدیرعامل شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران، با حضور در برنامه سلام خبرنگار، با اشاره به شرایط نگرانکننده منابع آبی کشور گفت: اکنون در ششمین سال خشکسالی پیاپی قرار داریم و در حالیکه طی پنج سال گذشته نیز با کمبارشی مواجه بودیم، در دو ماه ابتدایی پاییز امسال هیچ بارندگی مؤثری نداشتیم. این در حالی است که در شرایط نرمال باید حدود ۴۰ میلیمتر بارش ثبت میشد و حتی در سال گذشته نیز ۲۰ میلیمتر باران داشتیم، اما امسال در ۴۵ روز اخیر هیچ بارشی رخ نداده است.
وی افزود: مجموع این شرایط باعث شده است که میزان پرشدگی سدهایی که آب تهران را تأمین میکنند، به کمتر از ۱۱ درصد برسد.
خسروی در ادامه تأکید کرد: در حال حاضر موضوع سهمیهبندی آب در دستور کار نیست، اما لازم است شهروندان همچون سالهای گذشته همکاری کنند. در تابستان امسال با کاهش ۱۰ درصدی مصرف از سوی مردم توانستیم بدون مشکل از دوره اوج مصرف عبور کنیم. اکنون نیز انتظار داریم همین میزان صرفهجویی دوباره صورت گیرد تا تا زمان آغاز بارندگیها به پایداری نسبی برسیم.
مدیرعامل شرکت تأمین و تصفیه آب و فاضلاب تهران با اشاره به اقدامات انجامشده در ماههای اخیر گفت: یکی از مهمترین پروژههای وزارت نیرو در سه ماه گذشته، انتقال بخشی از آب طالقان به تهران بود که در مدت کوتاهی به بهرهبرداری رسید. نیاز آبی تهران در شبانهروز بهطور متوسط ۴۰ هزار لیتر در ثانیه است و این طرح توانست حدود ۵ هزار لیتر از این نیاز را جبران کند.
وی همچنین از اصلاح گسترده شبکه آب در پایتخت خبر داد و افزود: سال گذشته بیش از ۲۰۰ کیلومتر از شبکه آبرسانی تهران بازسازی شد. میزان هدررفت آب اکنون حدود ۹ درصد است و ادامه طرحهای اصلاح شبکه میتواند در بهبود وضعیت فعلی مؤثر باشد.