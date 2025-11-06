به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، بنا بر اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، در ساعت ۹ صبح امروز پنجشنبه ۱۵ آبان شاخص ذرات آلاینده در ایستگاه پادادشهر اهواز و کارون بالای ۲۰۰ AQI ثبت شده که نشان دهنده وضعیت بنفش و خطرناک آلودگی هوا است.

همچنین میزان ذرات آلاینده در ایستگاه‌های آبادان، آغاجاری، اندیمشک، اهواز، بهبهان، خرمشهر، دزفول، شوشتر، سوسنگرد، شادگان، لالی، ملاثانی، و هویزه در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی هوا قرار گرفته و برای همه گروههای سنی ناسالم است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.

در خوزستان ۳۳ ایستگاه سنجش آلودگی هوا وجود دارد.