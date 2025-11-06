به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، حسینی گفت: پرونده ۹ هزار و ۹۸۶ لیتر نفتگاز به ارزش سه میلیارد و ۶۲ میلیون ریال در شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان نهبندان رسیدگی شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده و ارائه نشدن مدارک قانونی، اتهام انتسابی را محرز و متخلف را به پرداخت ۶ میلیارد و ۱۲۵ میلیون ریال جزای نقدی معادل ۲ برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد.

حسینی گفت: شعبه همچنین بابت بهای مال از دست رفته، سه میلیارد و ۶۲ میلیون ریال معادل میزان ارزش تخلف به جزای نقدی اضافه و در مجموع متخلف به پرداخت ۹ میلیارد و ۱۸۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

رئیس اداره تعزیرات حکومتی نهبندان گفت: کارشناسان شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.