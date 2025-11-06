پخش زنده
امروز: -
شاخص کیفی هوا در شهرهای آبادان و خرمشهر در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا امروز پنجشنبه پانزدهم آبان منتهی در ساعت ۹ صبح در آبادان با ۱۶۴، خرمشهر با ۱۶۸، شادگان با ۱۷۱، هویزه با ۱۷۱، سوسنگرد با ۱۷۴، ملاثانی با ۱۸۱، بهبهان با ۱۵۷، شوشتر با ۱۷۱ و اندیمشک با ۱۵۷ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قرمز و ناسالم برای تمامی گروههای سنی قرار گرفت.
در این مدت اهواز با ۵۰۰ میکروگرم بر متر مکعب در وضع قهوهای و خطرناک و کارون با ۲۱۰ میکروگرم بر مترمکعب در وضع بنفش و بسیار ناسالم گزارش شده است.
همچنین شاخص آلودگی هوا در شهرهای آغاجاری، لالی و دزفول در محدوده نارنجی و ناسالم برای گروههای حساس و شهرهای ماهشهر، هندیجان، امیدیه، رامشیر، رامهرمز، هفتکل، ایذه، اندیکا، مسجدسلیمان و شوش در وضع زرد و قابل قبول قرار دارد.
شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیمبندی میشود، بر اساس این تقسیمبندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروههای حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروهها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.