پخش زنده
امروز: -
تیم عملیاتی ورزشی آتشنشانان جمهوری اسلامی ایران با درخشش دو آتشنشان اصفهانی در جمع برترینهای جهان قرار گرفت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ دبیر کمیته آتشنشانیهای مجمع کلانشهرهای ایران گفت: تیم عملیاتی ورزشی آتشنشانان جمهوری اسلامی ایران از جمله دو آتشنشان اصفهانی در آخرین روز رقابتهای جهانی آتشنشانی و نجات در ریاض، با کسب مقام چهارم رشته آبرسانی با پمپ پرتابل و ثبت بهترین رکورد ملی، در جمع برترینهای جهان قرار گرفت.
آتشپاد دوم امید باقری افزود: تیم عملیاتی ورزشی آتشنشانان جمهوری اسلامی ایران در آخرین روز رقابتهای جهانی آتشنشانی و نجات در ریاض، با کسب مقام چهارم رشته مهم آبرسانی با پمپ پرتابل و ثبت بهترین رکورد ملی، جایگاه خود را در جمع برترینها تثبیت کرد و در حاشیه مسابقات نیز دیدارهای مؤثری را در راستای دیپلماسی ورزشی و گسترش تعاملات بینالمللی برگزار کرد.
وی افزود: حضور مقتدرانه تیم ملی در میان برترینهای جهان، نشان داد که آتشنشانان ایرانی در عرصه بینالمللی نیز با تکیه بر دانش، تجربه و روحیه ازخودگذشتگی، توان حضور در سطح نخست رقابتهای جهانی را دارند.
دبیر کمیته آتشنشانیهای مجمع کلانشهرهای ایران با اشاره به درخشش دو آتشنشان اصفهانی برای نخستینبار در ترکیب تیم ملی گفت:
بیستمین دوره مسابقات جهانی آتشنشانی و نجات، فرصتی برای نمایش توان عملیاتی آتشنشانان کشورمان و تقویت تعاملات بینالمللی در حوزه ایمنی و مدیریت بحران است.