به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ رئیس آموزش و پرورش شهرستان کهک گفت: همزمان با ایام شهادت صدیقه کبری حضرت فاطمه زهرا (سلام الله علیها) اولین اردوی راهیان نور شهرستان کهک در قالب ۱۲۰ نفر از دختران متوسطه اول و دوم به مناطق جنگی جنوب اعزام شدند.

علی احمدی هدف از برگزاری این اردو‌ها را آشنایی با سیره شهدا و تاثیرات مثبت در زندگی روزمره دانش آموزان دانست افزود: امیدواریم بتوانیم این اردو‌ها را به صورت مستمر برگزار کنیم.