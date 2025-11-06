فرماندار عجب‌شیر گفت:در جریان انجام عملیات تعمیر و ایمن‌سازی مخزن سوخت یکی از جایگاه‌های عرضه بنزین شهرستان سه نفر از عوامل فنی دچار مصدومیت شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، امیر عباس سلطانپور درباره حادثه انفجار در یکی از جایگاه‌های سوخت شهرستان عجب شیر اظهار داشت: شامگاه امروز هنگام انجام عملیات تعمیر و ایمن‌سازی مخزن سوخت سانحه‌ای رخ داد که بر اثر آن سه نفر از نیرو‌های فنی آسیب دیدند.

وی افزود:جایگاه مذکور از صبح به دلیل انجام تعمیرات تعطیل بوده و هیچ‌گونه اختلالی در روند توزیع سوخت در سطح شهرستان به وجود نیامده است.

فرماندار عجب شیر تصریح کرد: مصدومان برای ادامه درمان به بیمارستان سینا تبریز منتقل شده‌اند و خوشبختانه وضعیت عمومی آنان رضایت‌بخش است.

سلطان‌پور گفت:علت دقیق بروز این سانحه از سوی کارشناسان آتش‌نشانی در حال بررسی بوده و نتایج آن متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.