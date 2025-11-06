بانوان مسلمان با الهام از سیره‌ی حضرت زهرا سلام‌الله‌علیها، در صف مقدم مبارزه با استکبار جهانی قرار دارند و وبا حضور پر رنگ خود در راهپیمایی ۱۳ آبان همواره دوشادوش مردان،نقش آفرینی می کنند.

حضور بانوان در صحنه مقابله با استکبار به تأسی از حضرت زهرا (س)

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ زنان ایرانی با تربیت نسل مؤمن، انقلابی و بصیر، نقش بی‌بدیلی در خنثی‌سازی توطئه‌های فرهنگی و سیاسی دشمنان ایفا کرده‌اند و امروز نیز این نقش تاریخی با قدرت بیشتری ادامه دارد.

ایستادگی امروز بانوان مسلمان، بر پایه ایمان، آگاهی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی استوار است و استمرار این مسیر نیازمند تقویت هویت اسلامی و انقلابی در تمامی سطوح جامعه است.

توانمندسازی زنان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و تربیتی نه‌تنها یک ضرورت اجتماعی، بلکه راهبردی اساسی برای مقابله با سیاست‌های سلطه‌طلبانه و جنگ نرم نظام استکباری محسوب می‌شود.