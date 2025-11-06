به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، از ساعتی پیش ، با انفجار و وقوع حریق مانور تمام عیار آمادگی در مخاطرات طبیعی با محوریت زمین لرزه در پارک کوهستانِ شهرک روزیه سمنان در حال برگزاری است .

در ادامه اجرای این مانور ، شهرداری عملیات پمپاژ آب و دامپزشکی روند درمان دام های آسیب دیده و دفن دام های تلف شده را آغاز کردند.

کارشناسان راهداری نیز در حال لوله گذاری و نصب پل در جاده های خسارت دیده هستند .

اجرای بند آبی سنگ و ملات نیز در دستور کار کارشناسان منابع طبیعی قرار دارد .

با مشارکت مددکاران بهزیستی و شهرداری فضای دوستدار کودک برای رفع ترس و ایجاد احساس امنیت در کودکان آسیب دیده جسمی و روحی و موکب هیات مذهبی برای کمک رسانی به شهروندان برپا شد.