در ادامه اجرای مراحل مانور تمام عیار آمادگی در مخاطرات طبیعی در سمنان ، عملیات ترمیم شبکه های زیرساختی در محل حادثه ادامه دارد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز سمنان ، از ساعتی پیش ، با انفجار و وقوع حریق مانور تمام عیار آمادگی در مخاطرات طبیعی با محوریت زمین لرزه در پارک کوهستانِ شهرک روزیه سمنان در حال برگزاری است .
در ادامه اجرای این مانور ، شهرداری عملیات پمپاژ آب و دامپزشکی روند درمان دام های آسیب دیده و دفن دام های تلف شده را آغاز کردند.
کارشناسان راهداری نیز در حال لوله گذاری و نصب پل در جاده های خسارت دیده هستند .
اجرای بند آبی سنگ و ملات نیز در دستور کار کارشناسان منابع طبیعی قرار دارد .
با مشارکت مددکاران بهزیستی و شهرداری فضای دوستدار کودک برای رفع ترس و ایجاد احساس امنیت در کودکان آسیب دیده جسمی و روحی و موکب هیات مذهبی برای کمک رسانی به شهروندان برپا شد.