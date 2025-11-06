هشدار درباره نصب غیراستاندارد بخاریها؛ افزایش مصرف گاز و موارد مسمومیت در پاییز
با آغاز فصل پاییز و افزایش استفاده از وسایل گرمایشی، رعایت استانداردهای ایمنی در نصب بخاریها اهمیت دوچندانی یافته است. کارشناسان هشدار میدهند که بیتوجهی به اصول ایمنی میتواند به افزایش موارد مسمومیت و حتی مرگ منجر شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛
با سرد شدن هوا، بسیاری از خانوادهها اقدام به نصب بخاریهای گازی میکنند. در گفتوگویی که با تعدادی از شهروندان داشتیم، اغلب آنها اظهار کردند که هنگام نصب بخاری، به مواردی چون سالم بودن دودکش و مسیر خروج گاز توجه دارند و تلاش میکنند نکات ایمنی را رعایت کنند.
محمدرضا سمعیی، مدیرعامل شرکت گاز استان، با اشاره به افزایش مصرف گاز در فصل پاییز گفت: مصرف گاز در بخش خانگی نسبت به ماههای گرم سال بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش یافته است.
فرید اسماعیلی، کارشناس آتشنشانی، نیز درباره اهمیت نصب صحیح وسایل گرمایشی هشدار داد و گفت: دودکشها باید بهصورت کاملاً استاندارد نصب شوند. محل ورود و خروج گاز باید بررسی شود و برای تشخیص نشتی، از روش آب و کف استفاده شود.
ایمان نظری، معاون فنی و عملیات اورژانس، آماری نگرانکننده ارائه داد و گفت: در سال گذشته، ۳۸۶ مورد مسمومیت ناشی از گاز به اورژانس گزارش شد که متأسفانه ۱۵ نفر جان خود را از دست دادند. امسال نیز تاکنون ۴۱ مورد مسمومیت ثبت شده که یک مورد منجر به فوت شده است.