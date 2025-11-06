پخش زنده
۴۶ دانشآموز دختر شهرستان کوهنگ به مناطق عملیاتی جنوب غرب کشور اعزام شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان کوهرنگ گفت: هدف از اعزام این دانش آموزان آشنایی با ارزشهای والای دوران دفاع مقدس و تقویت روحیه بسیجی در مدارس است.
حسینقلی بدری با اشاره به لزوم ترویج و تقویت فرهنگ ایثار و شهادت در قشر نوجوان افزود: حضور معنوی دانشآموزان در یادماندنیهای دفاع مقدس علاوه بر تطهیر روح و روان، تفکر و تعقل در رسیدن به دفاع از خودباوری و خوداتکایی در نسل جدید را بیدار میکند.