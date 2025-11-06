مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی:
۳۴ دشت خراسان رضوی، در وضعیت بحرانی
مدیرعامل شرکت آب منطقهای خراسان رضوی گفت: ۳۴ دشت و محدوده مطالعاتی این استان در وضعیت بحرانی و ممنوعه قرار دارند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، علی نعمت نژاد در گردهمایی خبرنگاران آزاد شهرستانهای صداوسیمای خراسان رضوی در مشهد، با اشاره به شرایط سخت موجود در حوزه آب گفت: خراسان رضوی، هشت درصد مساحت و هفت درصد جمعیت کشور را شامل میشود و ۷۴ درصد اقلیم استان، خشک و ۲۶ درصد نیمه خشک است.
وی افزود: ۳۷ محدوده مطالعاتی در خراسان رضوی داریم که به علت برداشتهای بی رویه، ۳۴ دشت در وضعیت بحرانی و ممنوعه قرار دارند.
مدیرعامل شرکت آب متطقهای خراسان رضوی ادامه داد: در دشت مشهد وضعیت منابع آبی بحرانیتر است و امروزه چهار و نیم میلیون نفر و ۶۰ درصد صنایع استان بر روی همین آبخوان مستقر شده است؛ این نشان میدهد با توجه به گسترش جمعیت، فیزیک آب در مشهد کم است.
نعمت نژاد بیان کرد: امسال سرانه متوسط بارندگی از ۲۰۰ میلی متر به ۱۹۵ میلی متر رسیده است و در مقابل آن با افزایش دما مواجه بودیم.
وی سرانه آب تجدیدپذیر در کشور را ۱۲۰۰ متر مکعب در سال به ازای هر نفر اعلام کرد و افزود: این رقم در خراسان رضوی ۵۷۵ و در مشهد ۱۴۷ متر مکعب در سال به ازای هر نفر است که به معنای اوضاع بحرانی مطلق است.
مدیرعامل شرکت آب متطقهای خراسان رضوی تصریح کرد: در سال گذشته ۹۶ و هفت دهم هکتار از بستر و حریم رودخانهها در خراسان رضوی بازگشایی و رفع تصرف شده و امسال این سطح ۴۰ هکتار بوده است.
نعمت نژاد گفت: در سال آبی ۱۴۰۴-۱۴۰۵ حجم برداشت آبهای سطحی و زیرزمینی در مجموع ۹۹۳ و هفت دهم میلیون متر مکعب بوده است.
وی در بیان راهکارها برای عبور از کم آبی و بحران افزود: علاوه بر اقدامات تامین آب، باید به سمت مدیریت تقاضا در حوزههای تبلیغی، فنی و تعرفهای حرکت کنیم که رعایت این مقوله در شرایط ترسالی و پرآبی نیز ضروری است.
مدیرعامل شرکت آب متطقهای خراسان رضوی ادامه داد: رسانه ملی، مطبوعات، رسانهها و فعالان فضای مجازی بایستی مطالبه جمعی در خصوص رعایت فضای عرضه و تقاضا در حوزه آب و انرژی ورود پیدا کنند تا با تولیدات رسانهای و تبلیغی، در رابطه با صرفه جویی در بین مردم فرهنگ سازی شود.
نعمت نژاد تاکید کرد: مشارکت بهره برداران در اصلاح الگوی مصرف از اهمیت حیاتی برخوردار است و تا سال ۱۴۲۰ نیز برنامههای عملیاتی وزارت نیرو و شرکت آب منطقهای برای شهر مشهد مشخص و تعیین شده است.