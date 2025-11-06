به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی گفت: گاز سکونتگاه‌های غیردائم استان قطع می‌شود.

علیرضا شیخی، با اشاره به ضرورت رعایت الگوی مصرف، از همه مشترکین خواست با صرفه‌جویی و استفاده بهینه از گاز طبیعی، زمینه پایداری جریان گاز در زمستان را فراهم کنند.

شیخی، با اشاره به لازم‌الاجرا بودن قطع گاز سکونتگاه‌های غیردائم افزود: علاوه بر این استفاده از وسایل گرمایشی تابشی، میز آتش و دارای شعله باز در فضا‌های عمومی، ورزشی، تجاری، آموزشی و اداری به‌طور کامل ممنوع است و تمامی دستگاه‌ها باید از تجهیزات ایمن و استاندارد استفاده کنند.

وی، با تأکید بر لزوم مدیریت مصرف در فصل سرما اظهارکرد: با توجه به احتمال افزایش تقاضا و ناترازی در ماه‌های سرد سال، تمامی دستگاه‌های دولتی، مراکز آموزشی و خدماتی باید نسبت به پیش‌بینی سوخت دوم و اجرای تمهیدات لازم برای استمرار گرمایش اقدام کنند.

شیخی افزود: بر اساس دستورالعمل ابلاغی، رعایت دمای آسایش حداکثر ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد در فضا‌های اداری الزامی است و دستگاه‌ها موظفند سیستم‌های گرمایشی را در روز‌های تعطیل خاموش کنند.

وی، با اشاره به تعرفه‌های جدید گاز گفت: از ابتدای اردیبهشت‌ماه امسال، تعرفه مصارف اداری بر مبنای مصارف خانگی بخش سوم محاسبه می‌شود و مصرف بیش از حد تعیین‌شده با بالاترین تعرفه محاسبه خواهد شد.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی اضافه کرد: بر اساس سیاست‌های مدیریت مصرف، کاهش ۲۰ درصدی مصرف نسبت به سال ۱۴۰۱ در دستور کار است و مشترکینی که مصرف بالاتر از حد الگو داشته باشند، مشمول تعرفه‌های سنگین‌تر خواهند شد.