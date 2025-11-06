پخش زنده
معاون رئیس جمهورگفت: بررسی مسائل و مشکلات استان در حیطه مسئولیتهای سازمان امور اداری و استخدامی کشور از اهداف سفر به استان بوشهر است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ علاءالدین رفیعزاده معاون رئیس جمهور در نشست با آیتالله صفایی بوشهری نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه بوشهر گفت: در این سفر، مسائل و دغدغههای عام استان نیز بررسی و تصمیمگیری خواهد شد.
رفیع زاده افزود: رهبر معظم انقلاب بر رفع مشکلات مردم تأکید دارند و دولت چهاردهم برای بهبود معیشت مردم بویژه در مناطق کمتر برخوردار نهایت توان خود را به کار گرفته است.
وی گفت: کوچک سازی دولت و هوشمندسازی امور برای جلب رضایت مردم در دستور کار دولت قرار دارد.
رفیع زاده یادآور شد: طرح فوریتهای اداری از اقدامات مهم دولت است که در این طرح، نظام اداری بر اساس نگاه مردم، اصلاح میشود واکنون به صورت آزمایشی، آغاز شده است. این طرح میتواند، احیاگر اعتماد مردم بشود و اهمیت بسیار زیادی دارد.