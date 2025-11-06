پخش زنده
نمایش تلفیقی فیلم سینمایی «مجنون» از امروز پنجشنبه ۱۵ آبان در بوستان ولایت آغاز و هر شب پذیرای ۱۵۰۰ مخاطب میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اکران تلفیقی فیلم سینمایی «مجنون» به تهیهکنندگی عباس نادران و کارگردانی مهدی شامحمدی تحت عنوان «سینمایش» از تاریخ ۱۵ آبان در بوستان ولایت تهران آغاز میشود.
این اثر روایتی از عملیات خیبر و بخشی از زندگی شهیدان مهدی و مجید زینالدین را به تصویر میکشد.
این رویداد برای نخستینبار در ایران با تلفیق سینما و نمایش میدانی برگزار میشود و پذیرای شبی هزار و ۵۰۰ مخاطب است.
در طراحی این برنامه، بازسازی صحنههایی از میدان عملیات با بهرهگیری از جلوههای ویژه بصری، انفجارهای نمایشی، حضور ادوات نظامی و مولفههای میدانی در نظر گرفته شده است تا تجربهای متفاوت و ملموس از روایتی سینمایی برای مخاطبان فراهم شود.
علاقمندان میتوانند بلیت این نمایش را از سامانه سینماتیکت تهیه کنند.