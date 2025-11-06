به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامه‌های جهان در تاریخ ۱۵ آبان را می‌توانید در این خبر ببینید.

مهمترین عناوین روزنامه‌های ترکیه

حریت

- نیویورک دوست غزه را انتخاب کرد

- گام دولت برای افزایش حقوق بازنشستگی

- پدر و پسر امام اوغلو به دادگاه رفتند

- جریمه کشیدن سیگار در هواپیما ۲۴ هزار و ۶۸۱ لیر

صباح

- اردوغان: اقتدار حزب عدالت و توسعه؛ نتیجه اراده ملی است

- پدر و پسر امام اوغلو به دادگاه فراخوانده شدند

- گوگل جنایات اسرائیل در غزه را پاک کرد/ نسل کشی را نمی‌توانید پاک کنید

نفس

- انتخاب ممدانی بعنوان شهردار نیویورک آیا انقلاب است؟

- گوشت در دو سال ۳۰۰ برابر گران شد

- بازنشستگان فرقی با گدا ندارند

- جریمه انداختن ته سیگار در خیابان‌های بولو ۱۵۳ هزار لیر

سوزجو

- فرودگاه اتی مسغوت آنکارا بخاطر ترامپ گسترش می‌یابد

- شهردار کمونیست برای پایتخت کاپیتالیزم

- ۷۶ درصد مردم مخالف رفتن هیآت مجلس به زندان ایمرالی هستند

جمهوریت

- ۳۰ درصد زنان خانه دار به حزب عدالت و توسعه رأی داده‌اند

- افشاگری اوزگور اوزل در باره حقوق گرفتن دادستان آکین گورلک از یک شرکت دولتی

- مخالف ترامپ شهردار نیویورک شد

ترکیه

- ترکیه از لحاظ منابع زیر زمینی کشور ثروتمندی است

- اردوغان: در طرح ترکیه عاری از ترور وارد مقطع جدید شدیم

- شهردار مسلمان برای نیویورک انتخاب شد

- سریال‌های ترکی به دنیا نوشیدن چای را یاد دادند

- اقامه دعوا علیه اوزگور اوزل بدلیل توهین به رییس جمهور

ینی شفق

- قهوه ترک در اروپا به ثبت رسید

- پیروزی غزه در نیویورک

- اروپا بدون ترکیه ناقص است

- سرنوشت مبهم ۶۰ هزار نفر در سودان

- اجتماع ضد امارات در استانبول بخاطر دخالت در سودان

قرار

- یک مسلمان شهردار نیویورک شد

- بورس استانبول زیر ذره بین دولتی قرار گرفت

- چراغ سبز اردوغان به آزادی صلاح الدین دمیرتاش

- نسل کشی مجازی/ یوتیوب جنایات اسرائیل را پاک کرد

آکشام

- انقلاب ممدانی در نیویورک/ ۲۶ میلیاردر و ترامپ را شکست داد

- یوتیوب محتوا‌های نسل کشی اسرائیل در غزه را پاک کرد

- قهوه ترک در اروپا بعنوان نوشیدنی سنتی شناخته شد

مهمترین عناوین روزنامه‌های روسیه‌

«نیزاویسیمایا گازیتا»

⁃ کرملین میزان نزدیک بودن به جنگ هسته‌ای را با بحران کارائیب مقایسه کرد

⁃ مواضع روسیه درباره بررسی موضوع آزمایش‌های هسته‌ای در آمریکا چه معنایی دارد؟

⁃ بلومبرگ از توافق سالانه یک میلیارد دلاری اپل و گوگل درباره توسعه همکاری‌ها در زمینه هوش مصنوعی خبر داد



«راسیسکایا گازیتا»

⁃ اتحادیه اروپا تخصیص منابع غیرنظامی به بخش دفاعی را تصویب کرد

⁃ کمیسیون اروپا از صربستان خواست صدور گذرنامه برای شهروندان روسیه را محدود کند

⁃ پلیتیکو از برنامه اتحادیه اروپا برای سخت‌گیری بیشتر در صدور ویزای شنگن برای روس‌ها خبر داد

«کامرسانت»

⁃ پوتین: نسخه‌هایی از اسنادی در اختیار داریم که در آنها به‌صراحت درباره هدف بی‌ثبات‌سازی روسیه از درون صحبت شده است

⁃ پوتین: روسیه به پیمان ممنوعیت جامع آزمایش‌های هسته‌ای پایبند است

⁃ پسکوف: دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آینده نزدیک برنامه‌ریزی نشده است

«ایزوستیا»

⁃ پسکوف: پوتین زمان مشخصی برای بررسی ضرورت آغاز آمادگی برای آزمایش‌های هسته‌ای تعیین نکرده است

⁃ پسکوف: رئیس‌جمهور روسیه دستور آغاز آماده‌سازی برای آزمایش‌های هسته‌ای را صادر نکرده است

⁃ روسیه و سریلانکا نخستین رزمایش مشترک نظامی را برگزار کردند

«ار-ب-کا»

⁃ سرگئی شایگو، دبیر شورای امنیت ملی: وضعیت پیرامون افغانستان بهبود یافته و جریان مواد مخدر کاهش یافته است

⁃ نیرو‌های مسلح اوکراین در منطقه عملیات ویژه طی یک شبانه‌روز حدود ۱۵۰۰ نظامی را از دست دادند

⁃ رافائل گروسی: ایران تقریباً تمام ذخایر اورانیوم غنی‌شده خود را حفظ کرده است.

مهمترین عناوین روزنامه‌های مصر

روزنامه المصری الیوم

- قطر ۲۹.۷ میلیارد دلار در منطقه العلم الروم سرمایه‌گذاری می‌کند؛ کارشناسان می‌گویند این پروژه ذخایر ارزی را تقویت کرده و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد

- مذاکرات گسترده السیسی و رئیس جمهور قرقیزستان برای تقویت روابط تجاری

- مجمع الازهر: آثار باستانی بت نیستند و مصریان باستان آنها را نمی‌پرستیدند

- پیروزی ممدانی اصلاحیه‌ای برای ایجاد تعادل سیاسی در داخل ایالات متحده است

- نیویورک تایمز: انتخاب ممدانی سدی را که از زمان حملات ۱۱ سپتامبر غیرقابل نفوذ به نظر می‌رسید، در هم شکست

روزنامه الشروق

- زلزله سیاسی در آمریکا: ممدانی اولین شهردار مسلمان نیویورک

- رأی‌دهندگان در انتخابات فرمانداری و شهرداری‌ها ترامپ را تنبیه می‌کنند

- رئیس جمهور آمریکا: جمهوری خواهان شکست خوردند، چون نام من در برگه رأی نبود

- نیروی مشترک در سودان: ما هر راه حلی را که دولت را با نیرو‌های پشتیبانی سریع برابر بداند، رد می‌کنیم

- نتانیاهو: شبه‌نظامیان حماس در تونل‌ها با یک انتخاب رو‌به‌رو هستند: تسلیم شوند یا در زیر زمین بمانند

- اسرائیل بازداشت دادستان نظامی سابق را تمدید کرد و اجساد ۱۵ فلسطینی را بازگرداند

- وحشت در اسرائیل پس از پیروزی ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک

روزنامه الیوم السابع

- مصر در پایان ماه نوامبر میزبان کنفرانس بین‌المللی بازسازی نوار غزه خواهد بود

- اشغالگران عملیات تخریب خود را در جنوب غزه گسترش می‌دهند

- خشونت‌ها در الفاشر ادامه دارد و بحران انسانی در شهر‌های سودان رو به وخامت است

روزنامه الوطن

- السیسی: مشتاقانه منتظر تقویت همکاری‌های دوجانبه در زمینه‌های مختلف اقتصادی و سرمایه‌گذاری با قرقیزستان هستیم

- جباروف: ما از نقش فعال مصر در توافق (صلح غزه) و ضرورت اجرای کامل مفاد آن قدردانی می‌کنیم

- دو توافق برای اجرای جدیدترین فناوری‌های اکتشاف گاز در شرق مدیترانه