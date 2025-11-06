پخش زنده
برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان را میتوانید در این خبر ببینید.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما؛ برخی از مهمترین عناوین روزنامههای جهان در تاریخ ۱۵ آبان را میتوانید در این خبر ببینید.
مهمترین عناوین روزنامههای ترکیه
حریت
- نیویورک دوست غزه را انتخاب کرد
- گام دولت برای افزایش حقوق بازنشستگی
- پدر و پسر امام اوغلو به دادگاه رفتند
- جریمه کشیدن سیگار در هواپیما ۲۴ هزار و ۶۸۱ لیر
صباح
- اردوغان: اقتدار حزب عدالت و توسعه؛ نتیجه اراده ملی است
- پدر و پسر امام اوغلو به دادگاه فراخوانده شدند
- گوگل جنایات اسرائیل در غزه را پاک کرد/ نسل کشی را نمیتوانید پاک کنید
نفس
- انتخاب ممدانی بعنوان شهردار نیویورک آیا انقلاب است؟
- گوشت در دو سال ۳۰۰ برابر گران شد
- بازنشستگان فرقی با گدا ندارند
- جریمه انداختن ته سیگار در خیابانهای بولو ۱۵۳ هزار لیر
سوزجو
- فرودگاه اتی مسغوت آنکارا بخاطر ترامپ گسترش مییابد
- شهردار کمونیست برای پایتخت کاپیتالیزم
- ۷۶ درصد مردم مخالف رفتن هیآت مجلس به زندان ایمرالی هستند
جمهوریت
- ۳۰ درصد زنان خانه دار به حزب عدالت و توسعه رأی دادهاند
- افشاگری اوزگور اوزل در باره حقوق گرفتن دادستان آکین گورلک از یک شرکت دولتی
- مخالف ترامپ شهردار نیویورک شد
ترکیه
- ترکیه از لحاظ منابع زیر زمینی کشور ثروتمندی است
- اردوغان: در طرح ترکیه عاری از ترور وارد مقطع جدید شدیم
- شهردار مسلمان برای نیویورک انتخاب شد
- سریالهای ترکی به دنیا نوشیدن چای را یاد دادند
- اقامه دعوا علیه اوزگور اوزل بدلیل توهین به رییس جمهور
ینی شفق
- قهوه ترک در اروپا به ثبت رسید
- پیروزی غزه در نیویورک
- اروپا بدون ترکیه ناقص است
- سرنوشت مبهم ۶۰ هزار نفر در سودان
- اجتماع ضد امارات در استانبول بخاطر دخالت در سودان
قرار
- یک مسلمان شهردار نیویورک شد
- بورس استانبول زیر ذره بین دولتی قرار گرفت
- چراغ سبز اردوغان به آزادی صلاح الدین دمیرتاش
- نسل کشی مجازی/ یوتیوب جنایات اسرائیل را پاک کرد
آکشام
- انقلاب ممدانی در نیویورک/ ۲۶ میلیاردر و ترامپ را شکست داد
- یوتیوب محتواهای نسل کشی اسرائیل در غزه را پاک کرد
- قهوه ترک در اروپا بعنوان نوشیدنی سنتی شناخته شد
مهمترین عناوین روزنامههای روسیه
«نیزاویسیمایا گازیتا»
⁃ کرملین میزان نزدیک بودن به جنگ هستهای را با بحران کارائیب مقایسه کرد
⁃ مواضع روسیه درباره بررسی موضوع آزمایشهای هستهای در آمریکا چه معنایی دارد؟
⁃ بلومبرگ از توافق سالانه یک میلیارد دلاری اپل و گوگل درباره توسعه همکاریها در زمینه هوش مصنوعی خبر داد
«راسیسکایا گازیتا»
⁃ اتحادیه اروپا تخصیص منابع غیرنظامی به بخش دفاعی را تصویب کرد
⁃ کمیسیون اروپا از صربستان خواست صدور گذرنامه برای شهروندان روسیه را محدود کند
⁃ پلیتیکو از برنامه اتحادیه اروپا برای سختگیری بیشتر در صدور ویزای شنگن برای روسها خبر داد
«کامرسانت»
⁃ پوتین: نسخههایی از اسنادی در اختیار داریم که در آنها بهصراحت درباره هدف بیثباتسازی روسیه از درون صحبت شده است
⁃ پوتین: روسیه به پیمان ممنوعیت جامع آزمایشهای هستهای پایبند است
⁃ پسکوف: دیدار رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آینده نزدیک برنامهریزی نشده است
«ایزوستیا»
⁃ پسکوف: پوتین زمان مشخصی برای بررسی ضرورت آغاز آمادگی برای آزمایشهای هستهای تعیین نکرده است
⁃ پسکوف: رئیسجمهور روسیه دستور آغاز آمادهسازی برای آزمایشهای هستهای را صادر نکرده است
⁃ روسیه و سریلانکا نخستین رزمایش مشترک نظامی را برگزار کردند
«ار-ب-کا»
⁃ سرگئی شایگو، دبیر شورای امنیت ملی: وضعیت پیرامون افغانستان بهبود یافته و جریان مواد مخدر کاهش یافته است
⁃ نیروهای مسلح اوکراین در منطقه عملیات ویژه طی یک شبانهروز حدود ۱۵۰۰ نظامی را از دست دادند
⁃ رافائل گروسی: ایران تقریباً تمام ذخایر اورانیوم غنیشده خود را حفظ کرده است.
مهمترین عناوین روزنامههای مصر
روزنامه المصری الیوم
- قطر ۲۹.۷ میلیارد دلار در منطقه العلم الروم سرمایهگذاری میکند؛ کارشناسان میگویند این پروژه ذخایر ارزی را تقویت کرده و سرمایهگذاری را افزایش میدهد
- مذاکرات گسترده السیسی و رئیس جمهور قرقیزستان برای تقویت روابط تجاری
- مجمع الازهر: آثار باستانی بت نیستند و مصریان باستان آنها را نمیپرستیدند
- پیروزی ممدانی اصلاحیهای برای ایجاد تعادل سیاسی در داخل ایالات متحده است
- نیویورک تایمز: انتخاب ممدانی سدی را که از زمان حملات ۱۱ سپتامبر غیرقابل نفوذ به نظر میرسید، در هم شکست
روزنامه الشروق
- زلزله سیاسی در آمریکا: ممدانی اولین شهردار مسلمان نیویورک
- رأیدهندگان در انتخابات فرمانداری و شهرداریها ترامپ را تنبیه میکنند
- رئیس جمهور آمریکا: جمهوری خواهان شکست خوردند، چون نام من در برگه رأی نبود
- نیروی مشترک در سودان: ما هر راه حلی را که دولت را با نیروهای پشتیبانی سریع برابر بداند، رد میکنیم
- نتانیاهو: شبهنظامیان حماس در تونلها با یک انتخاب روبهرو هستند: تسلیم شوند یا در زیر زمین بمانند
- اسرائیل بازداشت دادستان نظامی سابق را تمدید کرد و اجساد ۱۵ فلسطینی را بازگرداند
- وحشت در اسرائیل پس از پیروزی ممدانی در انتخابات شهرداری نیویورک
روزنامه الیوم السابع
- مصر در پایان ماه نوامبر میزبان کنفرانس بینالمللی بازسازی نوار غزه خواهد بود
- اشغالگران عملیات تخریب خود را در جنوب غزه گسترش میدهند
- خشونتها در الفاشر ادامه دارد و بحران انسانی در شهرهای سودان رو به وخامت است
روزنامه الوطن
- السیسی: مشتاقانه منتظر تقویت همکاریهای دوجانبه در زمینههای مختلف اقتصادی و سرمایهگذاری با قرقیزستان هستیم
- جباروف: ما از نقش فعال مصر در توافق (صلح غزه) و ضرورت اجرای کامل مفاد آن قدردانی میکنیم
- دو توافق برای اجرای جدیدترین فناوریهای اکتشاف گاز در شرق مدیترانه