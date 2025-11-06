پخش زنده
معاون فنی و عمرانی شهرداری قم: تقاطع غیرهمسطح میدان سپاه با سی درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز قم؛ عباس حلواییزاده در حاشیه بازدید شهردار کلانشهر قم از طرح تقاطع غیرهمسطح سپاه گفت: این طرح با برنامهریزی انجامشده ۴۴۲ روز دیگر گره ترافیکی این نقطه را باز خواهد کرد.
وی با اشاره به دستور شهردار برای نصب تابلوی روزشمار، خاطرنشان کرد: با تحویل به موقع املاک در مسیر طرح، امیدواریم زودتر از زمان پیشبینیشده کار به اتمام برسد.
حلواییزاده مهمترین چالشهای طرح را جابهجایی تأسیسات برشمرد و تأکید کرد: بحث جابهجایی پست برق ۲۰ کیلوولت خطوط هوایی اولویت اصلی ماست که با همت همکاران در منطقه، امیدواریم جانمایی و طراحی در اسرع وقت انجام شود و پس از انعقاد پیمان، جابهجایی صورت گیرد.