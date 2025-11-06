۴۵۰ دانش‌آموز دختر از شهرستان تاکستان با هدف آشنایی با فرهنگ ایثار و شهادت، عازم مناطق عملیاتی جنوب کشور شدند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، رسولی‌فر مسئول سازمان بسیج دانش‌آموزی استان گفت:اردوی راهیان نور از شهر اندیمشک و پادگان دوکوهه آغاز‌ می‌شود و دانش‌آموزان از مناطق عملیاتی فتح‌المبین، اروند رود، کربلای ۴، شلمچه و سایر یادمان‌های دفاع مقدس بازدید خواهند کرد.

وی افزود: آبان ماه بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ دانش‌آموز دختر از استان قزوین در قالب ۵۴ اتوبوس به اردوی راهیان نور اعزام خواهند شد. این برنامه معنوی با هدف تقویت روحیه ایثار، آشنایی با سیره شهدا و انتقال ارزش‌های انقلاب اسلامی برگزار می‌شود.

به گفته مسئول سازمان بسیج دانش آموزی استان، ۲ هزار و ۸۰۰ دانش آموز پسر هم در آذر ماه راهی سرزمین‌های نور می‌شوند.

رسولی‌فر با اشاره به استقبال گسترده دانش‌آموزان گفت: این برنامه با اولویت دانش‌آموزان دختر پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم برگزار می‌شود، اما با توجه به درخواست‌های متعدد، دانش‌آموزان پایه نهم نیز امکان حضور در این اردو را یافته‌اند.

وی خاطرنشان کرد: علاقه‌مندان برای ثبت‌نام و شرکت در این اردو می‌توانند به حوزه‌ها و واحد‌های بسیج دانش‌آموزی یا مدیران مدارس خود مراجعه کنند.