به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ به مناسبت هفته ایمنی دارویی (۱۲ تا ۱۸ آبان‌ماه)، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک بر لزوم افزایش آگاهی عمومی در زمینه مصرف صحیح دارو و پیشگیری از مصرف تصادفی آن تأکید کرد.



دکتر علیمحمدی، معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی اراک، با اشاره به برنامه‌های هفته ایمنی دارویی گفت: «اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی به مردم برای کاهش آسیب‌های ناشی از مصرف تصادفی دارو، از اهداف اصلی این هفته است.»

وی افزود: «با توجه به اینکه داروها به‌راحتی در دسترس خانواده‌ها قرار دارند، کودکان زیر پنج سال و سالمندان، به‌ویژه افرادی که دچار فراموشی هستند، بیش از دیگران در معرض خطر مصرف غیرمجاز یا اشتباه دارو قرار دارند و خانواده‌ها باید با مراقبت‌های لازم از بروز چنین حوادثی پیشگیری کنند.»

گفتنی است، هفته ایمنی دارویی هر سال با هدف ارتقای فرهنگ مصرف صحیح دارو، افزایش آگاهی جامعه نسبت به خطرات نگهداری نامناسب دارو و توسعه راهکارهای پیشگیرانه در سراسر کشور برگزار می‌شود.