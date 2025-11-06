به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، سرهنگ محمدتقی سلطانی اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره تیراندازی منجر به قتل جوان ۲۲ ساله در یکی از باغ‌های حاشیه شهر تبریز بررسی موضوع بلافاصله در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با جرایم پلیس آگاهی آذربایجان شرقی قرار گرفت.

وی افزود: با بررسی‌های انجام گرفته مشخص شد، مقتول به همراه دوستش به یک مهمانی در یکی از باغ‌های حاشیه شهر تبریز دعوت شده بود که هنگام حضور در مهمانی متوجه می‌شود فردی که قبلا با او اختلاف و درگیری داشته نیز در مهمانی حضور داشته که بلافاصله قصد خروج از محل را داشته اما قاتل با یک قبضه سلاح گرم که قبلا تهیه کرده بود او را به قتل رسانده و به همراه ۲ نفر از همدستانش از محل متواری شده است.

سرهنگ سلطانی اظهار کرد: کارآگاهان با استفاده از اقدامات فنی و اشراف اطلاعاتی موفق به شناسایی محل اختفای متهمان شده و با شگرد‌های خاص پلیسی در چند عملیات منسجم و هماهنگ موفق به دستگیری قاتل و ۲ نفر از همدستانش در مخفیگاه‌های خود شدند.

وی خاطرنشان کرد: قاتل و همدستان وی در تحقیقات پلیسی پس از مواجهه با شواهد و مدارک به بزه ارتکابی (قتل) معترف و انگیزه خود را اختلافات و درگیری‌های قبلی با مقتول عنوان کردند که ضمن تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.