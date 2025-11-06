پخش زنده
یادواره ۱۵ شهید و معلم و همچنین شهدای دهستان ارنان مهریز در یزد برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، در یادواره ۱۵ شهید و معلم آزاده شهید هنرستان فنی انقلاب اسلامی یزد که با حضور خانواده شهدا، اقشار مختلف مردم و دانش آموزان در این هنرستان برگزار شد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر دفاع مقدس و شهدای جنگ ۱۲ روزه، دانش آموزان با اهداف و آرمانهای شهدا و همچنین توطئههای استکبار جهانی آشنا شدند.
همچنین مراسم یادواره ۱۸ شهید دهستان مهریز با حضور خانواده شهدا و اقشار مختلف مردم در حسینیه سقای تشنه لب یزد برگزار شد.
در این مراسم سردار زارع کمالی از فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس به ویژه شهدای جنگ تجمیلی ۱۲ روزه بر پیروی از راه و آرمانهای شهدا تاکید کرد.