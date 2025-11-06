به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر گفت: این تعداد بچه ماهی برای پرورش در استخر‌های دو منظوره آب کشاورزی توزیع شده است و پیش بینی می‌شود بیش از ۱۵ تن گوشت ماهی تولید شود.

کاظم قربان پور هدف از توزیع بچه ماهی توسط جهاد کشاورزی بین کشاورزان را ترویج مصرف گوشت ماهی، توسعه آبزی پروری در استخر‌های دو‌منظوره کشاورزی، تکمیل‌شدن سبد غذایی، افزایش بهره وری و کمک به ارتقای بهره‌برداران برشمرد.

وی تعداد استخر‌های دومنظور شهرستان کاشمر را ۷۰ عدد ذکر کرد و افزود: بهبود بهره‌وری تولیدات زراعی و باغی از طریق غنی‌شدن آب کشاورزی، کاهش استفاده از کود‌های شیمیایی، ترویج فرهنگ مصرف ماهی و سلامتی افراد جامعه از جمله فواید پرورش ماهی در استخر‌های دو‌منظوره آب کشاورزی محسوب می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر بیان کرد: این شهرستان در راستای تامین امنیت غذایی و توسعه پایدار، در صنعت آبزی پروری بویژه تولید ماهیان گرمابی، گام بلندی در راستای برداشته است.

قربان پور اظهار داشت: اجرای طرح‌های توسعه‌ای، ترویج و آموزش، ارتقای دانش فنی بهره برداران و تامین نهاده با کیفیت برای پرورش دهندگان از مهمترین اقدامات جهاد کشاورزی کاشمر در راستای حمایت و پیشرفت حوزه آبزی پروری شهرستان به شمار می‌آید.

وی با اشاره به چشم انداز روشن صنعت آبزی پروری شهرستان کاشمر تاکید کرد: تمرکز بر افزایش بهره وری، کاهش ضریب تبدیل خوراک و توسعه صادرات به بازار‌های خارج شهرستان از جمله راهبرد‌های کلیدی برای تداوم این روند روبه رشد است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان کاشمر تصریح کرد: استفاده از استخر‌های دومنظوره که در انتهای دوره پرورش، از آب آن برای آبیاری مزارع استفاده می‌شود، نمونه‌ای از کشاورزی پایدار و مدیریت بهینه منابع آبی است.