کارگروه فرهنگی، اجتماعی و سلامت زنان و خانواده با موضوع آسیب‌های اجتماعی در شهرستان بختگان برگزار شد.

برگزاری کارگاه سلامت، زنان و خانواده در بختگان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،سرپرست فرمانداری شهرستان بختگان گفت: کارگروه اجتماعی و سلامت زنان و خانواده با موضوع علل و عوامل موثر بر بروز آسیب‌های اجتماعی در میان اقشار جامعه به خصوص جوانان در این شهرستان برگزار شد.

عباسی افزود: آموزش‌های مهارت‌های زندگی، ارتقای سواد سلامت روان، افزایش نشاط اجتماعی و گسترش خدمات مشاوره‌ای و حمایتی در این کارگاه مورد بررسی قرار گرفت.

شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.