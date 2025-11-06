پخش زنده
کارگروه فرهنگی، اجتماعی و سلامت زنان و خانواده با موضوع آسیبهای اجتماعی در شهرستان بختگان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس،سرپرست فرمانداری شهرستان بختگان گفت: کارگروه اجتماعی و سلامت زنان و خانواده با موضوع علل و عوامل موثر بر بروز آسیبهای اجتماعی در میان اقشار جامعه به خصوص جوانان در این شهرستان برگزار شد.
عباسی افزود: آموزشهای مهارتهای زندگی، ارتقای سواد سلامت روان، افزایش نشاط اجتماعی و گسترش خدمات مشاورهای و حمایتی در این کارگاه مورد بررسی قرار گرفت.
شهرستان بختگان در شمال شرق فارس و در فاصله ۱۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.