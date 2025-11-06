به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی گفت: در ۷ ماه گذشته توسط شرکت‌های حمل و نقل کالای استان ۴ میلیون و ۵۵۵ هزار و ۶۰۴ تن کالا در قالب ۲۵۱ هزار و ۱۶۹ سفر جابجا شده است.

مزیدی افزود: از این مقدار بیش از یک میلیون و ۴۵۷ هزار و ۷۹۳ تن کالا درون استان و بیش از سه میلیون و ۹۷ هزار و ۸۱۱ تن کالا برون استانی جابه جا شده است.

معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: بار عمده جابه جا شده شامل سیمان کیسه‌ای، آهن اسفنجی و کنسانتره سنگ آهن، بوده که عمدتا به استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان و هرمزگان ارسال شده است.

مزیدی درخصوص تعداد ناوگان فعال حمل و نقل کالای استان گفت: امسال در خراسان جنوبی ۱۱۹ شرکت با بیش از شش هزار و ۸۱۸ ناوگان باری و ۱۱ هزار و ۵۳ راننده فعال در حوزه حمل و نقل کالا مشغول خدمت دهی به هموطنان بوده‌اند.

وی با بیان اینکه در قالب کمیسیون ماده ۱۲ نظارت ویژه بر عملکرد شرکت‌های حمل و نقل انجام می‌شود، از مردم، رانندگان و صاحبان کالا خواست هرگونه شکایات خود را از طریق سامانه ۱۴۱ برای رسیدگی به این اداره‌کل اطلاع دهند.