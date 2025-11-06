سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز از اجرای طرح آموزش مصرف مکمل‌های ویتامین D و قرص آهن در مدارس متوسطه این شهرستان و توزیع مکمل‌ها بین دانش‌آموزان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، طرح آموزش مصرف مکمل‌های ویتامین D و آهن با هدف ارتقای سلامت نوجوانان در مدرسه شکیب مهریز آغاز شد. در این برنامه، کارشناسان بهداشت مدارس با حضور در کلاس‌ها، درباره ضرورت مصرف منظم این مکمل‌ها و تأثیر آن در پیشگیری از کم‌خونی، ضعف جسمانی و پوکی استخوان آموزش‌های لازم را ارائه دادند.

سرپرست شبکه بهداشت و درمان مهریز گفت: کمبود ویتامین D و آهن از چالش‌های تغذیه‌ای مهم در میان نوجوانان است و آموزش صحیح همراه با مکمل‌یاری می‌تواند نقش قابل‌توجهی در سلامت جسمی و تمرکز تحصیلی آنان داشته باشد.

دکتر محمود فلاحتی افزود: در این برنامه، مکمل‌های ویتامین D و قرص آهن بین دانش‌آموزان مقاطع متوسطه اول و دوم شهرستان مهریز توزیع می شود.