معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در قاین گفت: آینده آموزش و پرورش در گرو توسعه آموزشهای مهارتی، هوشمندسازی مدارس و استفاده از فناوریهای نوین در فرآیند یاددهی و یادگیری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، در جلسه نهضت توسعه عدالت در فضاها و تجهیزات آموزشی و پرورشی در شهرستان قاینات گفت: در شرایط کنونی، مهارتآموزی باید به عنوان راهبرد اصلی نظام تعلیم و تربیت مورد توجه قرار گیرد تا دانشآموزان بتوانند وارد عرصه کار، تولید و کارآفرینی شوند.
مجاوری افزود: بخش مهمی از موفقیت کشورها در گرو پرورش نیروی انسانی ماهر است و هنرستانها میتوانند موتور محرک توسعه پایدار باشند.
وی گفت: باید رشتههای جدید متناسب با نیاز بازار کار در هنرستانها ایجاد شود تا مهارتآموزی به معنای واقعی محقق شود.
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان نوسازی مدارس کشور همچنین از اجرای طرحهای جدید هوشمندسازی مدارس خبر داد و گفت: طرح ملی مدارس هوشمند با رویکرد استفاده از فناوریهای نوین و بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی در آموزش، بهزودی در کشور رونمایی خواهد شد.
مجاوری با بیان اینکه دانشآموزان ایرانی از نظر هوش و خلاقیت در میان برترینها هستند، افزود: باید از این ظرفیت برای پیشرفت کشور استفاده کرد و آموزش مهارتهای نوین، زبانهای خارجی و سواد رسانهای از مقاطع ابتدایی در برنامههای آموزشی گنجانده شود.
وی با اشاره به اهمیت نقش خانوادهها در تربیت نسل آینده گفت: خانوادههای متدین و فرهنگدوست خراسان جنوبی از سرمایههای ارزشمند کشورند و دانشآموزان این استان همواره در عرصههای علمی و فرهنگی خوش درخشیدهاند.
وی افزود: سازمان نوسازی مدارس کشور در کنار آموزش و پرورش، آماده است با تخصیص اعتبارات مناسب، توسعه فضاهای آموزشی و تجهیز مدارس به فناوریهای نوین را در اولویت قرار دهد تا نسل آینده با دانش، مهارت و بینش لازم وارد جامعه شود.