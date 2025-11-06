به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز فارس، معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: از ابتدای آغاز طرح ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی از سال ۱۳۹۵ تاکنون، ۲ هزار و ۸۴ میلیارد ریال نصیب سرمایه گذاران نیروگاه‌های خورشیدی استان فارس شده است.

زارع خفری تصریح کرد: شهرستان‌های فسا با ۳۹۳ سامانه، اقلید با ۲۵۸ و بوانات با ۲۰۸ سامانه، بیشترین سامانه‌های خورشیدی را در استان دارند.

وی یادآورشد: از ابتدای امسال تاکنون، خانوار‌های دارای نیروگاه‌های خورشیدی در استان فارس با تولید ۱۳ هزار و ۶۸۵ مگاوات ساعت برق خورشیدی حدود ۶۶۱ میلیارد ریال درآمد کسب کرده‌اند.

مهدی زارع خفری،افزود: تابش مناسب خورشید در اکثر مناطق استان و بهره‌مندی استان فارس از حدود ۳۰۰ روز آفتابی در سال، سبب شده است این استان ظرفیت بالایی برای ایجاد مزارع و نیروگاه‌های خورشیدی داشته باشد.

این مقام مسئول افزود: هم اکنون علاوه بر نیروگاه‌های خورشیدی خانگی (کوچک مقیاس)، ۱۰ نیروگاه بزرگ خورشیدی هم به ظرفیت ۱۲ مگاوات در استان فعال است.

معاون بهره برداری و دیسپاچینگ شرکت توزیع نیروی برق فارس گفت: از ابتدای امسال تاکنون ۸۶۰ نیروگاه خورشیدی حمایتی مقیاس کوچک (۵ کیلوواتی) ویژه اقشار کم‌درآمد و تحت پوشش نهاد‌های حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره)، مددجویان بهزیستی و بسیج سازندگی در این استان نصب و راه اندازی شده است.

زارع خفری افزود: خانوار‌های تحت حمایت می‌توانند با نصب این نیروگاه‌ها بر روی پشت‌بام‌های منازل خود، علاوه برکمک به توسعه انرژی‌های پاک، برق تولیدی نیروگاه‌های ۵ کیلوواتی خود را تا ٢٠ سال به صورت تضمینی به وزارت نیرو بفروشند.