به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان گفت: این برنامه برای دومین سال متوالی و به منظور کشف استعداد‌های برتر دو و میدانی برگزار شد و ۱۸۰ دانش آموز دوره ابتدایی مدرسه شهید بهشتی ۲ در یک برنامه منسجم مسافت ۶۰۰ متری مسابقه را در سه گروه سنی مجزا باهم به رقابت پرداختند.

سید اصغر ذوقی احسن افزود: نفرات برتر مسابقه در کلاس چهارم امیرمحمد طالبی، محمد متین علی پور و حسین نعمتی جلال در کلاس پنجم ابوالفضل الماسی، طا‌ها نظری، محمد مهدی عزیزی و در کلاس ششم پارسا نادری، ابوالفضل پاشایی، مهدیار افشاری به ترتیب حائز مقام‌های اول تا سوم مسابقه شدند.

او تأکید کرد: در ماده سرعت هم محمد حسینیان خوشرو، محمد صالح قلی پور و امیرعلی اسماعیلی نفرات برتر مسابقه شدند.

ذوقی احسن گفت: به برترین‌های مسابقه از طرف هیئت دو و میدانی استان مدال، حکم قهرمانی و جوایزی اهداء شد.