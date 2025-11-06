پخش زنده
به مناسبت گرامیداشت ۱۳ آبان در یک مسابقه دو استقامت ۱۸۰ دانش آموز نونهال در لالجین «شهر جهانی سفال» دویدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، دبیر هیئت دو و میدانی استان همدان گفت: این برنامه برای دومین سال متوالی و به منظور کشف استعدادهای برتر دو و میدانی برگزار شد و ۱۸۰ دانش آموز دوره ابتدایی مدرسه شهید بهشتی ۲ در یک برنامه منسجم مسافت ۶۰۰ متری مسابقه را در سه گروه سنی مجزا باهم به رقابت پرداختند.
سید اصغر ذوقی احسن افزود: نفرات برتر مسابقه در کلاس چهارم امیرمحمد طالبی، محمد متین علی پور و حسین نعمتی جلال در کلاس پنجم ابوالفضل الماسی، طاها نظری، محمد مهدی عزیزی و در کلاس ششم پارسا نادری، ابوالفضل پاشایی، مهدیار افشاری به ترتیب حائز مقامهای اول تا سوم مسابقه شدند.
او تأکید کرد: در ماده سرعت هم محمد حسینیان خوشرو، محمد صالح قلی پور و امیرعلی اسماعیلی نفرات برتر مسابقه شدند.
ذوقی احسن گفت: به برترینهای مسابقه از طرف هیئت دو و میدانی استان مدال، حکم قهرمانی و جوایزی اهداء شد.