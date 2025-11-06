پروژه های سد امیر آباد کامیاران و اراضی پایاب سد گاران مریوان امروز به صورت ویدیو کنفرانس با حضور رئیس جمهور به بهره برداری می رسد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز کردستان، مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما گفت: این دو پروژه سهم بزرگی در تبدیل اراضی دیم به آبی، ایجاد اشتغال، مهاجرت معکوس روستاییان و رونق تولید دارد.

آریانژاد افزود: سد امیر آباد کامیاران با ظرفیت ۵.۵ میلیون متر مکعب به دست مهندسان توانمند ایرانی ساخته شده است.

وی میزان سرمایه گذاری به روز این پروژه را هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان خواند و گفت: با بهره برداری از این سد حدود ۶۰۰ هکتار از اراضی پایاب سد به اراضی آبی تبدیل و برای یک هزار نفر شغل ایجاد شده است.

مسعود پزشکیان صبح امروز پنجشنبه در دوازدهمین سفر استانی خود با استقبال مسئولان استانی وارد شهر سنندج شد.

