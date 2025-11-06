پخش زنده
چهار چهره شاخص و افتخارآفرین ورزش استان اردبیل در ترکیب کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ که به میزبانی ریاض عربستان برگزار میشود، حضور دارند
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل در ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی ۲۰۲۵ عربستان که در شهر ریاض برگزار خواهد شد یلدا حاجیقهرمانی داور بینالمللی ووشو، عرفان محرمی قهرمان ووشوی جهان، مهسا بهشتی قهرمان وزنه برداری آسیا و امیرحسین موشحیعصر قهرمان شمشیربازی آسیا به نمایندگی از استان اردبیل، از ۱۶ تا ۳۰ آبانماه در این رقابتها حضور خواهند یافت.
این ورزشکاران و داور بینالمللی از مفاخر ورزش استان اردبیل به شمار میروند و حضور آنها در این رویداد بینالمللی، نشانگر رشد، بالندگی و جایگاه برجسته ورزش اردبیل در عرصه ملی و جهانی است.
ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی از ۱۳ آبانماه ۱۴۰۴ با آغاز رقابت برخی رشتهها در شهر ریاض آغاز شده و مراسم رسمی افتتاحیه در ۱۶ آبان برگزار خواهد شد. این رقابتها تا ۳۰ آبان ادامه مییابد.
کاروان ورزشی جمهوری اسلامی ایران با عنوان «سفیران اقتدار» و شعار «امید ایران» در ۲۰ رشته و با حضور ۱۹۰ ورزشکار در این دوره از بازیها شرکت میکند.
گفتنی است در مراسم افتتاحیه، مریم بربط (جودو) و علیرضا معینی (وزنهبرداری) بهعنوان پرچمداران جمهوری اسلامی ایران حضور خواهند داشت.