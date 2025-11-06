به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی گفت:بر اساس الگوی نقشه‌ها و تحت تاثیر زبانه‌های سیستم پرفشار وقوع یخبندان شبانه در مناطق سردسیر استان طی ۴۸ ساعت آینده کماکان قابل پیش بینی است.

زارعی افزود:همچین شرایط جوی تا اوایل هفته آینده نسبتا پایدار خواهد بود و پدیده ذکر در این مدت گاهی افزایش ابر پیش بینی می شود.

وی گفت:صبح امروز هم سربیشه، بیرجند، اسفندن، سه قلعه، آرین شهر، قائن و اسلامیه وقوع یخبندان را ثبت کردند و سربیشه با حداقل دمای ۳ درجه زیر صفر سردترین و بندان با حداکثر دمای ۲۸ درجه گرم‌ترین نقطه استان گزارش شده است.

کارشناس هواشناسی گفت:نوسانات دما در بیرجند هم بین منفی ۲ و ۲۱ درجه ثبت شده که بیرجند بعد از شهرکرد سردترین مرکز سرد کشور بوده است.