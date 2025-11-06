پخش زنده
امروز: -
قطعه سوم کارخانه نوآوری زاهدان با حضور وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به بهره برداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز سیستان وبلوچستان، رئیس پارک علم و فناوری سیستان وبلوچستان گفت: تمرکز قطعه سوم کارخانه نوآوری زاهدان بر توسعه اقتصاد دیجیتال و حمایت از استارتاپهای فناوریهای نوظهور است.
سالارزهی ادامه داد: کارخانه نوآوری زاهدان، با بستر سازی و راهاندازی یکی از نخستین آزمایشگاه های ساخت دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی و فناوری اطلاعات در کشور، امکان تحقیق، توسعه و پیادهسازی طرحهای پیشرفته هوش مصنوعی را برای استارتاپها، پژوهشگران و شرکتهای دانشبنیان فراهم کرده است.
رئیس پارک علم و فناوری سیستان وبلوچستان آزمایشگاه هوش مالی و بلاکچین، مرکز پردازش دادههای پیشرفته و شتابدهندههای تخصصی در حوزههایی همچون یادگیری ماشین، پردازش زبان طبیعی و اینترنت اشیا را از دیگر بخشهای مهم این قطعه از پارک علم و فنآوری زاهدان برشمرد.