مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی:
ظرفیت بالقوه تونل بادی نشتیفان خواف برای تولید برق
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی گفت: تونل بادی نشتیفان در خواف، ظرفیت بالقوهای برای تولید برق پاک دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
، علیرضا خدابنده در گردهمایی خبرنگاران آزاد شهرستانهای صداوسیما خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: یکی از مستعدترین تونلهای بادی کشور، نشتیفان در شهرستان خواف است که ظرفیت بالقوهای در حوزه تولید برق پاک و تجدیدپذیر دارد.
وی با اشاره به وضعیت حوزه برق خراسان رضوی افزود: تا پایان سال ۱۴۰۳، تعداد کل مشترکین استان بیش از یک میلیون و ۴۷۴ نفر برآورد شد و ادارات زیرمجموعه شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی نیز بهینه و به صفحات خورشیدی مجهز شدهاند.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی ادامه داد: در دهههای ۷۰ و ۸۰ سطح دسترسی به برق در کشور به ۱۰۰ درصد رسید و نفوذ زیرساخت برق در ایران از دوران پیروزی انقلاب اسلامی به بعد روند صعودی داشت.
خدابنده بیان کرد: میزان ۸۴ درصد برق کشور از طریق نیروگاههای حرارتی و مابقی از طریق نیروگاههای آبی، بادی، خورشیدی و هستهای تامین میشود.
وی به شاخص شدت مصرف انرژی اشاره و اضافه کرد: این شاخص کارایی مصرف انرژی در یک کشور است و نشان میدهد برای تولید هر هزار دلار در اقتصاد چند کیلوگرم انرژی معادل نفت خام مصرف میشود که کشور ما در میان ۴۶ کشور، رتبه نخست در شدت مصرف انرژی را دارد.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی تصریح کرد: استخراج رمزارز به صورت مجاز در کشور تحت مدیریت قرار دارد و بهره برداران دارای انشعاب هستند، اما شرکت توزیع نیروی برق بر مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارزها تاکید دارد.
خدابنده درخصوص انتظارات از رسانهها هم تاکید کرد: مسئله اصلی در این خصوص جذب مشارکت حداکثری مردم در مصرف بهینه برق است که جلب توجه و اعتماد عمومی، شفافیت در پیام رسانی و معرفی خدمات از جمله راهکارها هستند.