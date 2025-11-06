پخش زنده
امروز: -
نماینده یزد، اشکذر و زارچ در مجلس: ۹۰ مدرسه نیمهساز وجود دارد که خیرین سهم خود را انجام دادهاند، اما منتظر حمایت دولت برای تکمیل هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، محمدصالح جوکار در مراسم بهره برداری از مدرسه دخترانه سکینه مرتاض یزد که با حضور وزیر آموزش و پرورش برگزار شد، گفت: آنچه یزد را به دارالعلم و دارالعباده تبدیل کرده، وجود همین انسانهای بزرگی است که زندگی خود را وقف میکنند. من شاهد بودم که برخی خیرین خانه خود را فروختند تا مدرسه بسازند.
وی خطاب به وزیر آموزش و پرورش اظهار داشت: ضمن تشکر از شما برای راهاندازی طرح نهضت توسعه عدالت فضاهای آموزشی و تجهیزات مدارس کشور، باید عرض کنم که امروز ۹۰ مدرسه نیمهساز داریم که خیرین سهم خود را انجام دادهاند، اما منتظر حمایت دولت برای تکمیل هستند.
نماینده مردم در مجلس درباره سند تحول آموزش و پرورش تصریح کرد: طرح تحول در سطح مدرسه شکل میگیرد. اگر بستر لازم آن در مدارس فراهم نشود، نمیتوان انتظار معقولی برای موفقیت داشت. نقطه کانونی هر تحول واقعی، خودِ مدرسه است.
جوکار افزود: این دیدگاه، بر لزوم فراهمسازی زیرساختها و توانمندسازی مدارس و معلمان به عنوان مجریان اصلی برنامههای کلان، پیش از هرچیز دیگری تأکید دارد.