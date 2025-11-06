پخش زنده
نشست منطقهای آموزش انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سرپرست فرمانداری اهواز در این نشست گفت: هدف از برگزاری این نشستها، ارتقای آمادگی فرمانداریها و مجریان انتخابات برای برگزاری هرچه بهتر و دقیقتر انتخابات به صورت الکترونیک است.
عبدالعظیم شمخانی افزود: با توجه به تغییرات جدید در قوانین و برگزاری انتخابات شوراها و رای گیری بهصورت کاملاً الکترونیک، لازم است همه عوامل اجرایی از بخشداران تا کاربران شعب با فرآیندهای جدید آشنا شوند تا در روز برگزاری انتخابات شاهد اجرای روان و بدون نقص باشیم.
وی با اشاره به اقدامات زیرساختی انجامشده در شهرستان اهواز اظهار داشت: شناسایی و نهاییسازی بانک اطلاعاتی شعب اخذ رأی در حال انجام است و نقاط دارای مشکل از نظر فیبر نوری و ارتباطی نیز بررسی و اصلاح شدهاند تا زیرساختها برای اجرای انتخابات به صورت الکترونیک آماده باشند.
سرپرست فرمانداری اهواز در پایان بر اهمیت آموزش و تمرین عملی تأکید کرد و گفت: هدف ما این است که با آمادگی کامل، همکاری همهجانبه و هماهنگی میان دستگاههای مرتبط، شاهد برگزاری انتخاباتی سالم، شفاف و منظم در سطح شهرستان و منطقه باشیم.