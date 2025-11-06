به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این بازدید که در دومین روز از سفر وریر امور خارجه به همدان انجام شد، حمید ملانوری شمسی استاندار، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و نماینده مردم همدان و فامنین و جمعی از مسئولان استانی حضور داشتند.

سید عباس عراقچی در این برنامه از ظرفیت‌های علمی و زیرساختی دانشگاه بین المللی D-۸ دیدن کرد و با آنها آشنا شد.

دانشگاه D-۸ فعلا در ساختمان‌های دانشگاه بوعلی سینا همدان مستقر است.

این دانشگاه وابسته به سازمان همکاری کشور‌های اسلامی D-۸ بوده و با هدف توسعه و تسهیل آموزش و پژوهش مشترک میان هشت کشور عضو تاسیس شده است.

این کشور‌ها شامل ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، مالزی، اندونزی، مصر و نیجریه هستند.