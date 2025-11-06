پخش زنده
سرپرست فرمانداری اشنویه از ورود دستگاه قضایی برای پیگیری و رفع مشکلات (دانشگاه پیام نور اشنویه) خبر داد .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ مام عزیزی در این خصوص گفت:بر اساس دستور رییس کل دادگستری آذربایجان غربی و تأکید مقام عالی استان مبنی بر ضرورت تداوم فعالیت دانشگاه پیام نور شهرستان اشنویه و رفع اختلاف دانشگاه پیام نور و دخانیات، جلسهای در دفتر بازرسی استانداری آذربایجانغربی با حضور مدیران دو دستگاه برگزار شد.
وی گفت: با حسن نظر طرفین، برای رفع موضوعات مورد اختلافات، مقرر شد پس از جمع بندی راهکارهای عملیاتی، جلسهای ویژه در شرکت دخانیات ایران برای اتخاذ تصمیم نهایی برگزار گردد.
مام عزیزی افزود:با حمایت مقام عالی استان و مجموعه دستگاههای مرتبط به ویژه ریاست محترم دادکستری استان و با عنایت به اهمیت و ضرورت ادامه فعالیت دانشگاه پیام نور، از تمامی طرفیتها برای تداوم فعالیت این مرکز علمی استفاده خواهد شد.