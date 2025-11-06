انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد