فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ:
انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد
فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ در یادواره شهدای زرهی استان تهران گفت: انقلاب اسلامی ایستادگی مقابل ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما
؛ فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ در ششمین یادواره شهدای زرهی که در مجتمع فرهنگی فدک برگزار شد، گفت: انقلاب اسلامی ایستادگی در برابر ظلم و استکبار را در منطقه و جهان گسترش داد. سردار حسن زاده با اشاره به فرمایشات رهبری معظم انقلاب افزود: مشکل ما با آمریکا که برای رسیدن به خواستههای مادی خود همه ارزشهای انسانی را زیر پا میگذارد، حل نشدنی است. وی با بیان اینکه جنگ با باطل جنگ ایدئولوژیک ما با آمریکاست، خاطرنشان کرد: اکنون ایران اسلامی در نقطه اوج تواناییها در طول ۴۷ سال گذشته است و امروز آمریکا همچنان از ما عصبانی است. فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ با تاکید بر ضرورت تبیین نقاط قوت و تواناییها گفت: در دفاع ۸ ساله، آمریکا حامی صدام بود و امروزه در دفاع ۱۲ روزه حامی رژیم صهیونی است. به گفته سردار حسن زاده این حمایتهای آمریکا از رژیم صهیونی در واقع برای جلوگیری از نابودی سلطه گری خودشان است. فرمانده سپاه محمد رسولالله تهران بزرگ افزود: اگر بخواهیم میزان ضعف رژیم صهیونی به پشتوانه آمریکا را بسنجیم ضعف آنها در مقابل جبهه مقاومت، حماس و یمن است.
او در پایان با اشاره به شهدای صنعت موشکی و شهید حسن طهرانی مقدم گفت: پای هر موشکی ما شهیدها دادهایم. اگر امروز در لحظه ما ۱۵۰ موشک به سمت رژیم صهیونی شلیک میکنیم قدرت ایستادگی ماست و تمام جهان در جنگ ۱۲ روزه شاهد قدرت موشکی ایران بود.
فرمانده تیپ ۲۰ رمضان: شهدای زرهی در آهن تفتیده تانک جنگیدند تا خط ولایت حفظ شود
همچنین فرمانده تیپ ۲۰ رمضان، اظهار داشت: شهدای زرهی لباس زره بر تن، اما قلبی رقیق و رئوف داشتند.
سردار سرتیپ دوم پاسدار محمدعلی خرسند با اشاره به نقش شهدا در حفظ تمامیت ارضی کشورمان، ادامه داد: شهدا حاضر هستند؛ لذا از عملکرد شهدای بزرگ درس ایثار و پایمردی میگیریم.
وی افزود: شهدای زرهی ما خط ولایت را با جانفشانیهای خود حفظ کردند و در آهن تفتیده تانک و نفربر جنگیدند تا پشتیبان ولایت فقیه باشند.
فرمانده تیپ ۲۰ رمضان با اشاره به جانفشانیهای عظیم شهدا و خصوصا شهدای زرهی در دوران دفاع مقدس، اضافه کرد: شهدای زرهی ما آهن و آتش را به کار گرفتند تا از کشور دفاع کنند.
سردار خرسند تاکید کرد: یادواره شهدا در هر سال به همت تیپ ۲۰ رمضان برگزار میشود و در شش سال اخیر از یاد و خاطره شهدای زرهی تجلیل شده است.
او با بیان عملکرد درخشان رزمندگان در دوران دفاع مقدس، یادآور شد: باید تلاش کنیم تا عملکردی جهادی داشته باشیم و عاقبت ما ختم به شهادت شود و دعا کنیم که عاقبت به خیر شویم.
گفتنی است؛ تیپ مکانیزه ۲۰ رمضان نیروی زمینی سپاه تهران در دوران دفاع مقدس در گردانهای زرهی امام سجاد، سیدالشهدا، المهدی، الحدید و حضرت ابوالفضل ۳۱۵ شهید، در دفاع از حرم ۶ شهید و یک شهید نیز در جنگ ۱۲ روزه تقدیم نظام و انقلاب کرده است.